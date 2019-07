Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen - Offizielles Feuerwerk gestört - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung mit wasserfestem Stift

Mit einem wasserfesten Stift beschmierte ein bislang Unbekannter ein Siedlungsgemeinschaftshaus in der Dieselstraße. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Crailsheim: Linienbus bleibt an Autotür hängen

Am Montag um kurz vor 07:45 Uhr parkte ein 59-Jähriger seinen PKW BMW X3 in einer Parkbucht in der Wilhelmstraße ein. Beim Aussteigen achtete er nicht auf den rückwärtigen Verkehr und öffnete seine Fahrertür. Diese wurde dann von einem vorbeifahrenden Linienbus erfasst. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fichtenau: Im Gegenverkehr gestreift

Im Gegenverkehr auf der Kreisstraße 2678, zwischen Neustädtlein und Wildenstein, streiften sich am Montag um 09:55 Uhr ein Ford Transit eines 51-Jährigen und ein Ford Ka einer 77-Jährigen. Durch herabstürzende Ladung bzw. Fahrzeugteile wurde noch ein Fiat Alfa Mito eines 38-Jährigen beschädigt, welcher hinter dem Ford fuhr. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Von der Hagenhofer Straße fuhr am Montag um 16:45 Uhr eine 45-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf die Schwedenstraße ein, ohne zunächst zu beachten, dass der Verkehr auf der Schwedenstraße Vorfahrt hat. In der Folge konnte sie nicht mehr rechtezeitig abbremsen und kollidierte mit einem Skoda Fabia einer 18-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

Crailsheim: Eingangstür an Schule beschädigt

Die Glasscheibe der Eingangstür der Realschule am Karlsberg in der Straße In den Kistenwiesen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag vermutlich durch Fußtritte zerstört. Zeugenhinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Kirchberg: Offizielles Feuerwerk gestört

Am Sonntag um 22:25 Uhr fand im Rahmen des Hofgartenfestes ein genehmigtes, von Profis durchgeführtes Abschlussfeuerwerk statt. Während dieses Feuerwerkes wurden von einem 21-Jährigen von einem Balkon aus mehrere Raketen gezündet, wovon zumindest eine dieser Raketen den Weg quer über den Hofgarten und die etwa 500 anwesenden Besucher fand und es hierbei zu einer Gefährdung der Besucher kam. Schlussendlich prallte die Rakete in einer Höhe etwa 3 Meter gegen das Planendach eines dort aufgebauten Getränkestandes. Durch den Vorfall wurde glücklicher Weise niemand verletzt. Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall an Ampel

An der Ampel in der Ellwanger Straße, auf Höhe zum Germanweg, kam es am Montag um kurz vor 18 Uhr zu einem Auffahrunfall, nachdem eine 45-jährige Ford-Fahrerin übersah, dass die vor ihr fahrende 79-jährige VW Polo-Lenkerin an der umschaltenden Ampel anhalten musste. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Wolpertshausen: Unfall auf der BAB 6

Zu einem Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro kam es am Montag um kurz vor 13 Uhr auf der BAB 6, zwischen den ASS Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall, in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein 25-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Citan kam aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafes von der linken Fahrspur auf die Rechte und fuhr dort auf den Auflieger einer Sattelzugmaschine auf. Bei diesem Unfall wurde der 27-jährige Beifahrer im Mercedes leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell