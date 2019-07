Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw zerkratzt, Trunkenheitsfahrt, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Waldhausen: 2000 Euro Sachschaden bei Wildunfall

Auf der Landesstraße 1076 zwischen Waldhausen und Hülen erfasste ein 20-Jähriger am Dienstag gegen 00.10 Uhr mit seinem Pkw BMW einen die Fahrbahn querenden Hasen, wobei an dem Pkw ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Der kleine Hoppler wurde bei dem Unfall getötet.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Montagmittag gegen 13 Uhr stellte eine 75-Jährige ihren Pkw Ford Fiesta in der Hermelinstraße ab, wobei sie den Pkw offenbar nicht richtig absicherte. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass dieses sich selbständig gemacht hatte und gegen einen geparkten Pkw Toyota gerollt war, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Aalen: 59-Jährige musste zur Blutentnahme

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Montagabend kurz vor 20 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie eine offenbar deutlich angetrunkene Frau mit ihrem Fahrzeug, das auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße stand, wegfahren wollte. Tatsächlich trafen Beamte des Polizeireviers Aalen die 59-Jährige in ihrem Fahrzeug sitzend an. Die Abklärungen ergaben, dass sie zuvor angetrunken dorthin gefahren war. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Alkoholwert von über drei Promille. Die 59-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten.

Aalen: Fahrzeug zerkratzt

Bereits in der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr zerkratzte ein Unbekannter die Fahrerseite eines Pkw VW, der in diesem Zeitraum an der Stadthalle Aalen in der Friedrich-Schwarz-Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Oberalfingen: Kettenreaktion

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der B 29 zwischen Oberalfingen und Immenhofen ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 38-Jähriger seinen Pkw VW Passat an der dortigen Ampelanlage anhalten. Ein 47-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mitsubishi auf, wobei der Passat im weiteren Verlauf auf den Pkw VW Jetta eines 56-Jährigen aufgeschoben wurde. Der 38-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt wurden.

Ellwangen: Unfallflucht

Beim Verlassen eines Parkplatzes im Sebastiansgraben beschädigte eine 80-Jährige am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr mit ihrem Pkw VW Touran einen dort abgestellten Pkw Opel, wobei ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Da die Dame davon ausging, dass sie gegen eine Verkehrsinsel gefahren sei, fuhr sie ohne anzuhalten davon. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei und übergab das Kennzeichen der Unfallverursacherin, so dass diese rasch ermittelt werden konnte.

Schwäbisch Gmünd: Vor Schreck zurückgerollt

Gegen 7.15 Uhr am Montagmorgen fuhr ein 88-Jähriger mit seinem Pkw Renault auf den vor ihm die Aalener Straße befahrenden Pkw Opel einer 50-Jährigen auf. Vor Schreck setzte der alte Herr sein Fahrzeug zurück, wobei er auch gegen einen hinter ihm stehenden Pkw fuhr. Bei dem Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden; alle Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Spraitbach: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 62-Jähriger seinen Pkw Suzuki am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der B 298 anhalten. Ein 64-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Pflanzen beschädigt

Zwischen Samstag, 1.7. und Montag vernichtete ein Unbekannter in einem Garten in der Graf-von-Rechberg-Straße dort eingepflanzte Geranien, Petunien und Sträucher, in dem er Unkrautvernichter darüber goss. Der entstandene Schaden wird von der 77-jährigen Gartenbesitzerin auf rund 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07171/42454.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montag zwischen 6.20 Uhr und 11.40 Uhr einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, als er einen Pkw VW Passat beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Bartholomä: Auffahrunfall

An der Einmündung L1221/L1162 fuhr am Montag gegen 19 Uhr ein 57-Jähriger auf einen vor ihm haltenden 70-jährigen Golf-Fahrer auf. Es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Rund 2500 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem Seat Leon, der am Sonntag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr im Parkhaus der Remsgalerie in der Ledergasse abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsinsel übersehen

Zu einem Unfall mit größerer Verkehrsauswirkung kam es am Montagnachmittag, als ein 80-jähriger Ford-Fahrer eine Verkehrsinsel in der Königsturmstraße übersah und mit dieser kollidierte. Er wurde dabei leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Die Verkehrsinsel wurde bei dem Aufprall um 180 Grad gedreht. Am Fahrzeug selbst wurde der Unterbau beschädigt, wodurch die Fahrbahn in diesem Bereich stark mit Betriebsstoffen verschmutzt wurde. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste durch Mitarbeiter des Baubetriebshofs gereinigt werden. Die Verkehrsinsel konnte nach leichter Reparatur sofort wieder in Betrieb genommen werden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. An der Verkehrsinsel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Verkehr musste in diesem Bereich durch die Polizei für mehr als 2 Stunden geregelt werden, da eine Fahrbahnseite blockiert war.

Spraitbach: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Eugen-Hahn-Straße/Lindenstraße ereignete sich am Montagnachmittag ein Unfall, bei dem rund 15.000 Euro Schaden entstanden und eine Person verletzt wurde. Ein 63-jähriger Fahrer eines Ford Transits missachtete dort die Vorfahrt eines 18-jährigen Fahrers eines Mercedes Sprinters. Der Transit drehte sich nach der Kollision und überschlug sich. Der 63-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell