POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 03.07.2020 (Teil II)

Zeuge beobachtet Diebstahl, Täter konnten gestellt werden.

Goslar. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 20.00 Uhr, zwei männliche Personen beim Buntmetalldiebstahl auf einer Baustelle in der Bromberger Strasse und meldete den Vorfall der Polizei. Die Täter, die zwischenzeitlich den Ort des Geschehens in einem weißen Daimler Sprinter mit ausländischen Kennzeichen verlassen hatten, konnten im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen bereits kurz darauf von einer Streifenwagenbesatzung auf der B 6 in Fahrtrichtung Salzgitter, unmittelbar vor Jerstedt, festgestellt und anschließend vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich dabei einen 39- und 35-jährigen Salzgitteraner, die nach Durchführung der erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen wurden.

In Zoohandlung eingebrochen.

Seesen. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 18.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 08.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter zunächst auf den Dachboden einer Zoohandlung in der Braunschweiger Strasse, anschließend in die darunter befindlichen Verkaufsräume und entwendeten einen geringen im Kassenbereich aufgefundenen Bargeldbetrag. Bei der Tat entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Donnerstagvormittag, zwischen 07.40 und 09.20 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz am Christian-von-Dohm-Platz abgestellter BMW 520D mit WF-Kennzeichen durch ein Fahrzeug, vermutlich ausgestattet mit einer Anhängerkupplung, im vorderen Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

