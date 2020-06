Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer verletzt sich bei Unfall in Brakel

Brakel (ots)

Am Mittwoch, dem 17.06.2020, gegen 12 Uhr, ereignete sich in Brakel auf dem Hanekamp ein Unfall, bei dem ein Radfahrer beteiligt war. Ein Lieferfahrzeug hielt am Straßenrand. Der Fahrer öffnete die Fahrertür zum Aussteigen und bemerkte dann einen von hinten kommenden Mountainbikefahrer im Rückspiegel, der an dem Fahrzeug links vorbeifahren wollte. Der Fahrer zog daher die Fahrertür wieder ran, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. An dem Lieferwagen entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. /ell

