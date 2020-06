Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Junge Radfahrerinnen fahren 88-jährige Fußgängerin an

Bad Driburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Mädchen im Alter von geschätzt acht Jahren haben in Bad Driburg vermutlich eine 88-jährige Fußgängerin mit ihren Fahrrädern angefahren, so dass diese stürzte. Dabei erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie zur ärztlichen Versorgung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Die Mädchen hatten nach dem Vorfall erst angehalten, sich dann allerdings von der Unfallstelle entfernt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 10. Juni, gegen 13 Uhr auf einem ebenerdigen Gehweg in der Straße "Vor der Uhlenmühle" in Bad Driburg. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Meldungen bitte an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell