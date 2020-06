Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrräder in Höxter gestohlen

Höxter (ots)

Mehrere Fahrraddiebstähle in Höxter sind bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden.

Ein blaues Damenrad, das im Hinterhof eines Wohnhauses an der Nagelschmiedstraße in Höxter abgestellt war, ist in der Zeit von Dienstag, 16. Juni 2020, 18 Uhr, bis Mittwoch, 17. Juni, 08:00 Uhr durch einen unbekannten Täter entwendet worden. Das gestohlene Fahrrad hat 26-Zoll-Felgen und einen schwarzen Korb auf dem Gepäckträger.

Im gleichen Tatzeitraum wurde auch ein Fahrrad in der Rosenstraße in Höxter gestohlen. Dabei handelt es sich um ein silbernes Herrenfahrrad der Marke "Hanseatic", das mit einem Schloss an einem Regenabflussrohr gesichert war.

Bereits am Donnerstag, 7. Mai, hatte sich in Höxter ein Fahrraddiebstahl ereignet, der nun nachträglich bei der Polizei angezeigt wurde. An der Corveyer Allee in Höxter ist ein hochwertiges Mountainbike von einem privaten umzäunten Grundstück entwendet worden. Es handelt sich um ein Trialbike mit der Bezeichnung "Giant Trance Jr." mit 26-Zoll-Felgen in den Farben schwarz/grün. Der mögliche Tatzeitraum liegt vom 7. Mai um 15 Uhr bis 8. Mai um 10 Uhr. In allen Fällen bittet die Polizei in Höxter um Hinweise unter 05271/962-0. /nig

