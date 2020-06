Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Einbrüche in Bad Driburg - Fahrräder sichergestellt

Bad Driburg (ots)

Zwei Einbrüche verübten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Freitag, 12.06.2020, auf Samstag, 13.06.2020, an der Dringenberger Straße in Bad Driburg. In eine McDonalds-Filiale drangen die Täter gewaltsam ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Dabei richteten sie einen Schaden von etwa 200 Euro an. Ebenso drangen Unbekannte gewaltsam in ein benachbartes Autohaus ein. Dort entwendeten sie aus einem Büro ein hochwertiges Pedelec, sowie ein Laptop-Ladekabel. Das zu dem Ladekabel gehörende Laptop wurde zuvor bei einem weiteren Diebstahl während der Öffnungszeiten des Autohauses entwendet. Ermittlungen ergaben, dass die Tatzeit möglicherweise zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr lag. Bei diesem Einbruch entstand ein Schaden von insgesamt ca. 3.600 Euro. Das entwendete Pedelec konnte inzwischen wieder aufgefunden werden. Auf Grund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei in Bad Driburg am Samstag, 13.06.2020, insgesamt vier zumeist hochwertige Fahrräder sicherstellen. In letzter Zeit war es mehrfach zu Diebstählen von Fahrräder in Bad Driburg gekommen. Eine Geschädigte veröffentlichte in sozialen Medien ein Foto ihres Fahrrades. Eine Zeugin erkannte dies und konnte einen Hinweis darauf geben, wo das Diebesgut zu finden ist. Als die Polizei dort eintraf, konnten zwei Männer im Alter von 36 und 40 Jahren beobachtet werden, wie sie gerade ein Fahrrad in eine Garage schoben. Dort wurden drei weitere Fahrräder aufgefunden. Drei Fahrräder konnten Diebstählen zugeordnet und an die Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Darunter war das in der Nacht zuvor geklaute Pedelec. Von dem vierten Fahrrad ist ein Bild beigefügt. Die Polizei, 05271 - 9620, fragt: "Wer kennt dieses Fahrrad und kann den Eigentümer benennen." /Te.

