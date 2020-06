Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Entwendete BMW in der Innenstadt aufgefunden

Brakel (ots)

Ein weißer 3er BMW, den bisher unbekannte Täter unbefugt genutzt hatten, wurde in der Bahnhofstraße in Brakel wieder aufgefunden. Ein 28-Jähriger hatte den BMW am Freitag, 12.06.2020, kurz vor Mitternacht im Kobergweg in Brakel abgestellt. Am Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr stellt er fest, dass der Wagen weg war. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Gegen 08.00 Uhr wurde der BMW dann in der Bahnhofstraße vor einer Apotheke wieder aufgefunden. Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, sucht nun Zeugen, die im Laufe der Nacht gesehen haben, wer mit dem Wagen in Brakel unterwegs war oder das Auto am Fundort abgestellt hat. /Te.

