Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch scheitert

Halver (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 15.15 Uhr wurde festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten, in eine Wohnung am Heesfeld einzubrechen. Der Versuch scheiterte und die Tür hielt dem Ansinnen stand. Es entstand Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

