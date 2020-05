Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Gebäude mit roter Farbe beschmiert

Geseke (ots)

An der Markusstraße ist am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ein Gebäude mit roter Farbe beschmiert worden. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

