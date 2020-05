POL-SO: Erwitte - Korrektur: Öffentlichkeitsfahndung

Kreispolizeibehörde Soest

Am 07. März entwendete eine unbekannte Täterin in einem Supermarkt das Portemonnaie mit EC-Karte einer Erwitterin. Anschließend hob die Täterin mit der Karte Geld vom Konto des Opfers in der Volksbankfiliale ab. Dabei wurde sie von der Überwachungskamera fotografiert. Die Justiz gab nun das Foto der Unbekannten für eine Öffentlichkeitsfahndung frei. Die Polizei möchte wissen: Wer kennt diese Frau? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02941-91000. (lü)

Korrektur: Bei der Telefonnummer hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen.

