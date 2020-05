Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Kiosk aufgebrochen

Bad Sassendorf (ots)

In der vergangenen Nacht zu Sonntag (17.05.), gegen 02.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Kiosk an der Schützenstraße. Mit einem Stein wurde die Glasfüllung der Eingangstür eingeworfen, um so in das Innere zu gelangen. Hier erbeuteten die Täter eine noch nicht genau bekannte Menge an Tabakwaren. Der geschätzte Wert beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. An der Eingangstür ist ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen in der Nacht ohne Erfolg. Die Tatausführung dürfte erheblichen Lärm verursacht haben. Zeugen, die zur Tatzeit im Umfeld des Kioskes etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 - 9100 0 mit der Polizei in Soest in Verbindung zu setzen. (nil.)

