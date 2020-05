Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin verletzt

Soest (ots)

Am Samstag, gegen 14.20 Uhr, befuhr eine 80 jährige Bad Sassendorferin mit ihrem Fahrrad den östlichen Fahrradweg vom Naugardenring in Richtung Opmünder Weg. Korrekterweise hätte sie den westlichen Radweg benutzen müssen. Zur gleichen Zeit befand sich eine 19 jährige Soesterin mit ihrem VW Golf auf dem Römerweg und wollte vom Römerweg nach rechts in Richtung Naugardenring abbiegen. Im Knoten des Römerwegs mit dem Radweg kam es zur Kollision zwischen der Radfahrerin und dem Pkw. Die Radfahrerin wurde hierbei verletzt. (AG)

