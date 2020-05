Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Motorradfahrer die Vorfahrt genommen - eine Person schwerverletzt

Lippstadt (ots)

Am Freitagnachmittag (15.05.), gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem Krad die Stirper Straße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit wollte eine 33-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Pkw von dem Parkplatz eines Sonnenstudios auf die Stirper Straße in Richtung Innenstadt einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah die Lippstädterin den Kradfahrer, der noch versucht hatte zu bremsen. Dieser kam zu Fall und kollidierte schließlich mit dem Auto der Frau. Hierbei wurde der Mann aus Lippstadt so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Stirper Straße für etwa eine Stunde gesperrt werden. (nil.)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell