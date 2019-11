Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 01.11.2019: Wettenberg: Pizza - Boten ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

Gießen (ots)

In der Straße Im Schacht haben Unbekannte am Donnerstag, gegen 22.00 Uhr, zwei Pizza-Boten ausgeraubt. Die beiden Personen im Alter von 24 und 30 Jahren hatten eine Bestellung nach Wißmar gebracht. Offenbar wurden sie dort von drei Personen abgepasst und traktiert. Einer der Täter soll auch einen Schlagstock mitgeführt und damit zugeschlagen haben. Das Trio forderte dabei Bargeld von den beiden Personen. Offenbar gelang es den Tätern dann an die Kellner-Geldbörse, die in dem Fahrzeug der Boten lag, zu kommen. Nach dem Raub flüchteten die drei Männer zu Fuß in Richtung Wißmarer See.

Der erste der drei Täter soll etwa 190 Zentimeter groß und kräftig sein. Er soll möglicherweise aus Afghanistan stammen und einen Schlagstock mitgeführt haben. Die zweite Person soll dunkelhäutig und etwa 185 Zentimeter groß sein. Er soll dunkle kurze lockige Haare sowie eine dünne sportliche Figur haben. Sein Alter schätzen die Zeugen auf 20 bis 25 Jahre. Die dritte Person soll mit 170 bis 180 Zentimeter etwas kleiner sein und möglicherweise aus der Türkei stammen. Er wird als kräftig beschrieben und soll ebenfalls Anfang 20 Jahre alt sein. Auffällig an ihm soll sein Dreitagebart gewesen sein.

Möglicherweise haben Zeugen das auffällige Trio am Donnerstagabend in Wißmar gesehen. Wer kann Hinweise zu den Personen geben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

