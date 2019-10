Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 31.10.2019: Grünberg: Fahndung nach Einbrechern in Harbach

Gießen (ots)

Mittels Hubschrauber und mehreren Streifenwagen fahndete die Polizei gestern Abend nach zwei Einbrechern. Die beiden Unbekannten hatten gegen 18.00 Uhr versucht, in ein Wohnhaus in der Lindenstruther Straße in Harbach einzudringen. Dabei wurden sie von einem Zeugen überrascht. Die beiden Täter rannten danach über einen Feldweg in Richtung der Bundesstraße 49 und Saasen.

Offenbar hatten die beiden Männer das Grundstück in Harbach zunächst unbemerkt betreten. Einer der beiden Täter hebelte dann an einer Terrassentür des Einfamilienhauses. Offenbar sahen die beiden Täter nicht, dass sich in dem Haus jemand aufhielt. Der Bewohner klopfte von innen gegen ein Fenster und verscheuchte damit offenbar die beiden Personen. Der Zeuge rannte nach draußen und konnte zwei Personen wegrennen sehen.

Der erste Einbrecher soll etwa 180 Zentimeter groß und ca. 35 Jahre alt sein. Er trug eine Jeans und dunkelgrüne Oberkleidung sowie eine schwarze Wollmütze. Er soll einen Dreitagebart haben und möglicherweise aus Südosteuropa kommen. Die zweite Person wird auf ähnliche Größe und das Alter geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, welche die beiden Männer oder verdächtige Fahrzeuge gestern Abend im Raum Harbach gesehen haben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

