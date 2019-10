Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 30.10.2019: Einbruch in Wohnhaus

Leiter als Hilfe+++13 - Jähriger mit Tritten traktiert+++70-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt+++

Gießen (ots)

Biebertal: Einbruch in Wohnhaus - Leiter als Hilfe

Ein gekipptes Fenster haben Einbrecher am späten Dienstagabend an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Buchacker in Königsberg aufgehebelt. Offenbar hatten die Täter zuvor eine Leiter, die sie in der Nähe fanden, an das höher gelegene Fenster angelehnt. Nach dem Aufbrechen durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Fahrraddiebstahl in Lich

Am Montag, 28.10.2019 zwischen 13 Uhr und 19:30 Uhr stahl ein Unbekannter ein gesichertes E-Bike vom Vorgarten eines Gebäudes in der Hungener Straße in Lich. Das E-Bike und die angebrachte Satteltasche hat einen Wert von etwa 950 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Fernwald: Sachbeschädigung an Pkw

700 Euro Sachschaden beklagen die Besitzer eines schwarzen Ford Kugas. Der in der, Hinter der Platte 6 in Annerod, abgestellte Pkw wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 19:00 Uhr und 08:40 Uhr auf der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand so zerkratzt, dass ein Sachschaden von ca. 700 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Pkw-Kotflügel zerkratzt

In der Otto-Behagel-Straße 23-27 in Gießen kam es am Dienstag, 29.10.2019 zwischen 06:31 Uhr und 15:10 Uhr zu einem Sachschaden an einem Mitsubishi in Höhe von ca. 1000 Euro. Unbekannte verursachten an einem auf dem Parkplatz des Studentenwerks geparkten schwarzen Outlanders zwei Kratzer am hinteren Kotflügel. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: 13 - Jähriger auf Schulgelände angegriffen und verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Polizei ein Verfahren gegen zwei Schüler einer Schule in der Lollarer Straße in Staufenberg eingeleitet. Offenbar hatten die beiden Personen einen 13 - Jährigen am Montagmittag dort angegriffen und durch mehrere Tritte im Gesicht verletzt. Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Dreiste Ladendiebe tauschen Schuhe

In einem Schuhgeschäft im Seltersweg haben zwei Unbekannte am Dienstagnachmittag ihre getragenen Schuhe in neue Schuhe getauscht. Dabei hatten es die Langfinger auf zwei Paar Nike Turnschuhe im Wert von zusammen fast 400 Euro abgesehen. Bei den beiden Männern soll es sich, so Zeugen, um Nordafrikaner handeln. Einer der Täter soll ein sehr pickeliges Gesicht haben. Die neuen Schuhe sollen eine graue Sohle mit einer auffälligen orangefarbenen Sohle getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Roller gestohlen

In der Lahnstraße haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Roller der Marke Jonway entwendet. Der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 281 CJT war vor dem alten Parkhaus abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Unfall mit Schwerverletzter Person

Am Dienstag, 29.10.2019 gegen 17:55 Uhr kam es in der Lahnstraße in Steinbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Er wollte die Straße überqueren. Dabei erfasste ihn ein Transporter eines 49-Jährigen aus Wettenberg, der vom Hellenweg in die Lahnstraße abbog. Der 70-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Mit einem Krankenwagen kam er in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfallfluchten:

Gießen: 200 Euro Sachschaden an Pkw

Ein Unbekannter touchierte Dienstagmorgen (29.Oktober) zwischen 09:00 Uhr und 10:40 Uhr einen in der Lindengasse geparkten Hyundai. An dem schwarzen MXI ist der Spiegel der Beifahrerseite und der Lack der Beifahrertür beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 200 Euro ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/ 7006-3755.

Gießen: Zeugenaufruf - Nach Bremsung im Bus gestürzt

Die Polizei sucht nach einem Unfall von Freitagabend (25. August) in der Licher Straße / Ecke Fasanenweg nach Zeugen. Ein 32-jähriger Fahrer war mit einem Bus (Linienbus 2) vom Bahnhof Gießen zum Eichendorfring unterwegs. Gegen 18.30 Uhr wollte er von der Licher Straße nach links in den Fasanenweg abbiegen. Nachdem die Ampel dieser Kreuzung auf Grün schaltete fuhr er los. Plötzlich bremste ein vor ihm fahrender unbekannter Autofahrer stark ab. Daraufhin leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte mindestens eine unbekannte Frau zu Boden und eine weitere Dame knallte mit ihrem Bein gegen eine Scheibe. Beide Frauen, die sich offenbar dabei leicht verletzten, lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Der Unbekannte fuhr trotz Hupens nach dem Unfall einfach weiter. Das Auto des Unbekannte ist silberfarben oder grau und älteren Baujahrs. Die Polizei sucht nach Fahrgästen und Zeugen, insbesondere nach den zwei Frauen, die sich leicht verletzt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

