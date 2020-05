Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Gezielte Drogenkontrollen

Soest (ots)

Beamte des Soester Einsatztrupps waren am Donnerstagabend an bekannten Treffpunkten für Drogenkonsumenten unterwegs. In der südlichen Soester Feldflur trafen sie auf zwei 19-jährieg Soester in einem Pkw. Auf Nachfrage händigten diese den Polizisten mehrere Tütchen mit Cannabis aus, die sofort sichergestellt wurden. An der Geschwister-Scholl-Straße trafen sie auf einen 17-jährigen Soester. Auch der trug Cannabis bei sich. Bei einer Durchsuchung kam auch noch eine fremde EC-Karte zum Vorschein, die bei der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben war. (lü)

