Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mülleimer angezündet

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 11:36 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Mülleimer in die Grünanlage an der Planckstraße gerufen. Unbekannte Täter hatten einen Müllbehälter entzündet den die Feuerwehr schnell löschen konnte. Es entstand Sachschaden von etwa 100,- EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

