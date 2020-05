Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Raub

Werl (ots)

Am Donnerstagabend meldete sich ein Mann bei der Polizei in Werl. Der 37-jährige Pole gab an ausgeraubt worden zu sein. Er habe alkoholisiert auf einer Mauer an der Straße "An der Bundesbahn" geschlafen. Um 20:55 Uhr weckten ihn zwei Männer. Einer der Täter hielt ihn fest, der Zweite nahm ihm das Geld aus dem Portemonnaie. Danach seien die beiden zu Fuß geflüchtet. Eine Beschreibung der Unbekannten konnte er nicht abgeben. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden.- (lü)

