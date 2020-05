Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Ruhne - Sekundenschlaf

Ense (ots)

Ense-Ruhne - Sekundenschlaf Am Donnerstag, um 04:15 Uhr, kam e auf der B 516 zwischen Ruhne und Werl zu einem Unfall. Ein 22-jähriger Mann aus Werl war mit seinem VW Golf in Fahrtrichtung Werl unterwegs. Nach eigenen Angaben fiel er übermüdet in einen Sekundenschlaf. Das Fahrzeug kam nach links von der Straße ab und überschlug sich. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (lü)

