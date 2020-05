Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Skrupellose Diebe bestehlen Seniorin

Soest (ots)

Soest - Skrupellose Diebe bestehlen Seniorin Am Dienstag, zwischen 15:15 und 15:30 Uhr klingelte ein unbekannter "Handwerker" bei einer über 80-jährigen Soesterin an der Tür ihrer Mietwohnung. Er gab an die Wasserleitungen überprüfen zu wollen. In der Nachbarschaft laufe teilweise schon braune Brühe aus den Wasserhähnen. Die Seniorin ließ den Mann hinein, der sich in Küche und Bad an den Leitungen zu schaffen machte. Dabei ließ sie ihn, nach eigenen Angaben, fast nicht aus den Augen. Nach einer halben Stunde war alles erledigt und der "Klempner" verabschiedete sich. Erst am Mittwoch stellte die Frau fest, dass ihre Schmuckschatullen im Kleiderschrank geöffnet waren. Es wurden Silber und Goldschmuck entwendet. Wahrscheinlich hat der angebliche Klempner die Dame nur abgelenkt, damit ein Komplize unbemerkt eindringen konnte um die Frau zu bestehlen. Die Polizei wird nicht müde immer wieder darauf hinzuweisen, dass auf keinen Fall fremde Personen ohne Anmeldung in die Wohnung gelassen werden. "In einem solchen Fall wäre ein Anruf bei der Hausverwaltung der richtige Schritt gewesen. Es ist nicht unhöflich nicht angemeldete Handwerker bis zur Klärung ihres Auftrags vor der Tür stehen zu lassen." so Kriminalhauptkommissar Ulrich Spurzem von Kriminalprävention der Soester Polizei. (lü)

