Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Plötzlich schwarz vor den Augen

Möhnesee (ots)

Am Dienstag, um 15:25 Uhr, kam es auf der Straße "Auf der Alm" in Höhe der Zentralen Unterbringungseinrichtung zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Mann aus Arnsberg war mit seinem Hyundai in Richtung Soest unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde ihm schwarz vor den Augen. Sein Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi A4. Dabei wurde der Arnsberger leicht verletzt. Die 44-jährige Fahrerin des Audis aus Möhnesee blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 12000,- EUR. (lü)

