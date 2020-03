Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Eigentümer von Fahrrad gesucht

Gaggenau (ots)

Am Dienstagabend konnten Beamte des Polizeireviers Gaggenau ein von Kindern gestohlenes Fahrrad sicherstellen. Es handelt sich um ein blaues Jugendtreckingrad das unverschlossen bei einem Supermarkt in der Rindeschwenderstraße in Gaggenau abgestellt worden war und dort gegen 18:30 Uhr entwendet wurde.

Der oder die Eigentümer/-in wird gebeten, sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0 zu melden.

