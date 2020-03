Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Vandalismus

Neuried (ots)

Im Naturschutzgebiet Salmengrund wurden von Montag 17 Uhr bis Dienstag 16 Uhr an zwei Hochsitzen Stützposten wie Verstrebungen beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro. In zurückliegender Zeit gab es in diesem Bereich auch mehrere Diebstähle aus Wald- und Gartenhütten weshalb die Beamten des Polizeiposten Neuried um Hinweise aus der Bevölkerung, unter der Telefonnummer 07807 95799-0, bitten.

