POL-OG: Achern - Unfall auf der Autobahn

Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, hatte ein Pkw BMW auf der Autobahn A 5, von Appenweier in Richtung Achern, einen Reifenplatzer. Der BMW geriet ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke, so dass Motor und Getriebe herausgerissen wurden. Das Fahrzeug, Motorblock und Getriebe blieben auf der Fahrbahn liegen. Von den vier Insassen wurde zwei leicht und einer schwer verletzt. Ein nachfolgender Pkw BMW fuhr über die Trümmerteile und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund des Trümmerfeldes und der Verschmutzung der Fahrbahn mit Öl musste die Autobahn in Richtung Norden ab der AS Appenweier voll gesperrt werden. Eine Vollsperrung wurde im Auftrag der Via Solution Südwest eingerichtet. Nach umfangreichen Absicherungsmaßnahmen, wurden die im Stau stehenden Pkw zurück zur Anschlussstelle Appenweier geleitet und dort auf die Umleitungsstrecke eingewiesen. Um 00:30 Uhr war ein Fahrstreifen von einer Spezialfirma so weit gereinigt, dass die im Stau stehenden Lastwagen an der Unfallstelle vorbei geleitet werden konnten. Die verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den beiden verunfallten Fahrzeugen entstand ein Schaden von 70.000 Euro. Eingesetzt waren Rettungsdienst, die Feuerwehren aus Offenburg und Appenweier, sowie acht Streifen des Polizeipräsidiums Offenburg. Aktuell ist die Autobahn A 5 an der Anschlussstelle Appenweier noch voll gesperrt.

