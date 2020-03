Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vandalismus mit Zahnstochern, gibt es Zeugen?

Kehl (ots)

An zwei Tatorten machte sich ein Unbekannter an Schlössern verschiedener Institutionen zu schaffen und verursachte dabei Sachschaden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen steckte der Unbekannte Zahnstocher in verschiedene Schlösser am Gerichtsgebäude in der Hermann-Dietrich-Straße und an der Niederlassung eines Versicherungsunternehmens in der Friedrichstraße. In beiden Fällen war ein Schlüsseldienst erforderlich, um die Schlösser wieder instand zu setzen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat wurden durch die Beamten des Polizeireviers Kehl aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Ermittler.

