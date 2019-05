Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Elektrofachgeschäft

Bochum (ots)

In der Bochumer City ist es zu einem Einbruch in ein Elektrofachgeschäft gekommen. Mehrere hochwertige Geräte sind entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Zwischen dem 27. Mai, 19.30 Uhr, und 28. Mai, 7.05 Uhr, wurde in das an der Huestraße 30 gelegene Geschäft eingebrochen. Unbekannte beschädigten gewaltsam die Eingangstür und gelangten auf diese Weise in die Räumlichkeiten.

Mehrere Tablets, Notebooks, Handys und eine Uhr erbeuteten die Kriminellen.

Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Einbruch machen?

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell