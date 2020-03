Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern/Offenburg - Autofahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Achern (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, wollte eine Streife des Polizeireviers Achern auf der Landstraße 87 bei Achern einen Geländewagen kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Haltezeichen und fuhr stattdessen auf die Autobahn in Richtung Offenburg. Die Streife folgte dem Geländewagen, der mit hoher Geschwindigkeit andere Fahrzeuge rechts überholte. An der Anschlussstelle Offenburg fuhr der Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit von der Autobahn. Er touchierte die Leitplanke, weshalb sich der Geländewagen überschlug und auf der Fahrbahn liegen blieb. Der 33-jährige Fahrer blieb unverletzt. Grund für die Flucht war, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 2500 Euro. Auch ein mitgeführter Hund blieb unverletzt, er wurde in einem Tierheim untergebracht.

