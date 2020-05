Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Vandalismus in ehemaligem Schulgebäude

Bild-Infos

Download

Werl (ots)

Am Dienstag, um 23:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei durch die Brandmeldeanlage der ehemaligen Overbergschule an die Wickeder Straße gerufen. Der Alarm war nicht durch ein Feuer, sondern durch herabtropfendes Wasser entstanden. Unbekannte Täter hatten ein Kellerfenster des Gebäudes eingetreten und waren so ins Innere gelangt. Sie leerten drei Feuerlöscher, traten gedrechselte Stäbe eines Treppengeländers ein, traten eine Tür ein und beschmierten Wände mit Farbstiften. In einem Raum verstopften Sie den Abfluss eines Waschbeckens mit einer Gardine und drehten den Wasserhahn auf. Das Wasser tropfte schließlich durch die Decke und beschädigte den Parkettfußboden eines Raumes. Der Sachschaden wird auf mindestens 5000,- EUR geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen auf dem ehemaligen Schulgelände geben können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell