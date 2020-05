Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Aufruhr an der Bushaltestelle

Möhnesee (ots)

Am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, wurde die Polizei zur Bushaltestelle vor der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Echtrop gerufen. Hier blockierten etwa 20 Personen den Bus in Richtung Soest. Aufgrund der derzeitigen Hygienevorschriften hatten mehrere Busse am Vormittag an der Bushaltestelle niemanden mehr einsteigen lassen um den Vorschriften zu entsprechen. Die Anzahl der Fahrgäste ist zur Zeit sehr eingeschränkt. Das führte zum Unmut der ZUE-Bewohner. Die Polizei konnte die Lage klären. Das Busunternehmen wird die Fahrten am Nachmittag mit Einsatz eines Sicherheitsdienstes weiter fortführen. (lü)

