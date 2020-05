Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Motorradunfall

Werl (ots)

Am Dienstag, um 07:21 Uhr kam es an der Droste-Hülshoff-Straße zu einem Unfall. Eine 28-jährige Frau aus Soest war mit ihrem Renault Twingo in Richtung Niederbergstraße unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in die Droste-Hülshoff-Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 57-jähriger Mann aus Werl hatte keine Chance dem Auto auszuweichen. Es kam zu einer Kollision bei der er schwer verletzt wurde. Nach ersten Rettungsmaßnahmen in einem Krankenwagen, wurde er mit einem Hubschrauber in eine Dortmunder Klinik geflogen. Die Autofahrerin wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ließ beide beteiligten Fahrzeuge sicherstellen und gab ein Rekonstruktionsgutachten in Auftrag. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 10.000,-EUR geschätzt. (lü)

