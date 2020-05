Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ladendiebe gestellt

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 17:30 Uhr, wurde die Polizei zur Lange Straße gerufen. Hier hielten ein Ladendetektiv und der Filialleiter eines Drogeriemarktes zwei 20 und 21-jährige Männer in Schach. Diese hatten zuvor versucht Waren im Wert von etwa 300,- Euro aus dem Laden zu entwenden. Dabei waren sie vom Ladendetektiv beobachtet worden. Als er sie am Verlassen des Geschäfts hindern wollte, leerten die Täter den Rucksack mit dem Diebesgut in einem Verkaufsgang auf dem Boden aus. Die beiden Männer, die in Chemnitz gemeldet sind, gaben an kein Deutsch zu verstehen. Das machte die Vernehmung relativ schwierig. Nach Aufnahme der Personalien wurden sie auf freien Fuß gesetzt. (lü)

