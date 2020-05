Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Bankautomat gesprengt

Lippetal (ots)

Am Dienstag, um 02:17 Uhr, wurden Anwohner der Straße "Auf dem Büld" durch ein lautes Explosionsgeräusch geweckt. Unbekannte Täter hatten einen Geldautomat im Vorraum der Volksbankfiliale gesprengt und das Bargeld entwendet. Die Zeugen konnten zwei dunkel gekleidete Männer aus der Bank kommen sehen. Diese stiegen in bereit stehendes Auto und flüchteten in Richtung der Beckumer Straße. Bei dem Pkw handelt es sich wahrscheinlich um einen Combi. Die sofort verständigte Polizei leitete eine Fahndung ein, die jedoch bislang ohne Erfolg blieb. Die Sprengung wurde nach erstem Anschein mit Hilfe von Gas herbeigeführt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

