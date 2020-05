Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Taxisuche

Warstein (ots)

Am Samstag, um 00:20 Uhr, wurde die Polizei zum Taxistand an der Hauptstraße gerufen. Hier verlangte ein 61-jähriger Mann aus Warstein mit dem Taxi nach Hause gebracht zu werden. Der Taxifahrer weigerte sich jedoch den Fahrgast aufzunehmen. Er hatte bereits mehrfach schlechte Erfahrungen beim Transport des 61-Jährigen gemacht. Nachdem die Polizei die Lage beruhigt hatte, verlangte der offensichtlich betrunkene Mann von der Polizei nach Hause gebracht zu werden. Nachdem die Beamten dies ablehnten, ging der Mann weiter. Kurz darauf kehrte er in einer Pizzeria an der Belecker Landstraße ein. Nachdem ihm die Wirtin kein Bier mehr verkaufen wollte, verließ er das Lokal und nahm einen auf dem Tresen liegenden Autoschlüssel mit. Als er gerade mit dem passenden Auto losfuhr, bemerkte man in der Pizzeria, dass der Schlüssel fehlt. Ein 22-jähriger Mitarbeiter stürmte aus dem Lokal und konnte noch in den anfahrenden Wagen einsteigen. Er zog dem Mann den Schlüssel ab und verhinderte so, dass der 61-Jährige davonfuhr. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe abgenommen. Eine Fahrerlaubnis konnte nicht eingezogen werden, da er keine hatte. Neben dem Diebstahl

