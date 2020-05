Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Kinder flüchten auf Motorroller

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 19:00 Uhr, wurde die Polizei auf zwei Personen aufmerksam gemacht. Diese waren auf der Straße im Nahtfeld auf einem Roller ohne Kennzeichen unterwegs. Außerdem trugen keiner der Beiden einen Helm. Als die Zwei den Streifenwagen bemerkten, wendeten sie den Roller und flüchteten, vor dem mit Blaulicht und Martinshorn fahrenden Polizeifahrzeug. Die Zwei bogen in eine offensichtliche zu nasse Wiese ein, in die der Streifenwagen nicht folgen konnte. Darum setzten die Beamten dem Roller zu Fuß weiter nach. Das Kleinkraftrad kam schließlich auf dem feuchten Untergrund auch nicht mehr voran und blieb stehen. Die Personen versuchten noch zu flüchten, konnten jedoch von den Polizisten eingefangen werden. Es handelt sich um zwei 12 und 13-jährige Jungen aus Lippstadt. Das Kleinkraftrad gehört dem Vater eines Jungen. Die Beiden hatten das Moped ohne zu fragen genommen. Das Kennzeichen hatten sie entfernt um nicht weiter aufzufallen. Die Zwei wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Flucht vor der Polizei täte ihnen auch Leid, beteuerten sie anschließend. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell