Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Soest (ots)

Lippstadt - Straßenverkehrsgefährdung

Sonntagmorgen, gegen 01.00 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der hiesigen Dienststelle eine Straßenverkehrsgefährdung durch einen jungen Autofahrer auf der Erwitter Straße. Auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses hatte ein 18 - jähriger Lippstädter mit seinem PKW die Aufmerksamkeit mehrerer Personen durch riskante Fahrmanöver auf sich ziehen wollen. Bei dem Versuch, sogenannte Donuts auf dem Straßenbelag zu hinterlassen, driftete der junge Mann mit seinem Fahrzeug mehrfach gefährlich nahe an geparkten PKW´s vorbei. Zeugen fotografierten die Szene und informierten die Polizei. Der 18 - jährige konnte im Nahbereich mit seinem PKW angetroffen werden. Die Beamten stellten den Führerschein des jungen Mannes sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen grob verkehrswidrigem und rücksichtslosen Fahrens. (is)

Möhnesee - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 25 - jährige PKW -Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die Linkstraße in Möhnesee - Deleke in Fahrtrichtung Günne. Im Einmündungsbereich "Auf der Liet" beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen. Sie bremste ihren PKW hier bis zum Stillstand ab, um mehreren Radfahren Vorfahrt zu gewähren. Dies erkannte ein nachfolgender Kradfahrer zu spät und fuhr auf den stehenden PKW auf. Der 77 - jährige Kradfahrer stürzte mit seinem Fahrzeug. Er verletzte sich hierbei schwer. Seine 67 - jährige Beifahrerin wurde bei dem Sturz augenscheinlich nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. ( is )

Rüthen - versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schneringer Straße durch ein lautes Klirren sowie das Bellen des Haushundes aus dem Schlaf gerissen. Anschließend stellten sie fest, dass die Verglasung der Haustür vermutlich mit einem Pflasterstein eingeworfen wurde. Es ist zu vermuten, dass der Hund der Familie den Täter durch das Gebell von der weiteren Tathandlung abhielt. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Kriminalpolizei such nun unter Tel.: 02902-91000 Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. (is)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell