Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Überfall auf Wettbüro - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag (08.08.2019) ein Wettbüro an der Augsburger Straße überfallen und dabei mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Der Unbekannte betrat gegen 11.15 Uhr den Laden und bedrohte eine 46 Jahre alte Angestellte, die sich zu diesem Zeitpunkt alleine in dem Geschäft aufhielt, mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte Bargeld. Dabei griff er hinter die Theke, nahm mehrere Hundert Euro an sich und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Wittenbergstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Der Täter wird auf zirka 25 Jahre geschätzt, bei einer Körpergröße von rund 175 Zentimetern. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Sturmmaske, eine graue Jogginghose, eine graue Joggingjacke mit Kapuze sowie einen hellen Jutebeutel. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

