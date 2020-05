Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Budberg - Zigarettenautomaten gesprengt

Bild-Infos

Download

Werl (ots)

Aufgrund der Beschädigungen an einem Zigarettenautomaten an der Runtestraße in Budberg geht die Polizei zurzeit von einer Sprengung des Gerätes aus. Unbekannte gingen den Automaten in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17.15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06.50 Uhr, an. Zeugen die etwas gehört oder gesehen haben, was mit der Tat in Verbindung stehen könnte, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell