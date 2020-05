Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall mit Verkehrsbehinderungen (Folgemeldung)

Lippstadt (ots)

An der Kreuzung Beckumer Straße/Bastionstraße ist es am Donnerstag, um 15:15 zu einem Unfall gekommen. Ein Motorrad stieß beim Abbiegen mit einem entgegen kommenden PKW zusammen. Dabei wurden der Motorradfahrer und sein Sozius verletzt. Durch die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme wird es dort zu erheblichen Verkehrsstörungen kommen. Folgemeldung: Ein 73-jähriger Motorradfahrer aus Lippstadt befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seiner 71-jährigen Lippstädter Sozia die Beckumer Straße in Richtung Cappel. Ein ihm entgegenkommender 74-jähriger Lippstädter Autofahrer wollte von der Beckumer Straße nach links in die Bastionstraße abbiegen und übersah hierbei das entgegenkommende Krad. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer mit seiner Sozia zu Fall. Beide wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. (reh)

