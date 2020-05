Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch

Soest (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein Unbekannter in eine Wohnung in der Rüthener Straße ein. Die Wohnungseingangstür wurde mit roher Gewalt geöffnet. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Angaben zu dem Einbrecher machen können, oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

