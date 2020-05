Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Tief stehende Sonne - Kind übersehen

Soest (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Bad Sassendorf übersah am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, im Bereich des Meister-Eckhart-Weges, aufgrund der tief stehenden Sonne, einen 5-jährigen Jungen. Die 23-Jährige befuhr zuvor den Meister-Eckhart-Weg aus Richtung Hiddingser Weg kommend in Richtung Arnsberger Straße. Am Wilhelm-von-Holland-Weg wollte sie nach links in diesen einbiegen. Aufgrund der tief stehenden Sonne und der damit verbundenen Blendwirkung fuhr sie hierbei in Schrittgeschwindigkeit. Die Mutter des 5-Jährigen, die bereits zuvor mit einem weiteren Kind die Straßeneinmündung passiert hatte, ging aufgrund der langsamen Geschwindigkeit davon aus, dass die Autofahrerin halten würde und forderte ihren Sohn mit Handzeichen auf, ihr mit seinem Fahrrad zu folgen. Die 23-Jährige konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen leichten Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge wurde anschließend leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (reh)

