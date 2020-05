Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Drei Verletzte und fast 90.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 11 Uhr, an der Stirper Straße / Landsberger Straße. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Lippstadt befuhr mit seinem Tesla zuvor die Landsberger Straße in Richtung Stirper Straße, um diese dann geradeaus in Richtung Otto-Hahn-Straße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich übersah er einen 32-jährigen Toyota-Fahrer aus Lippstadt, der die vorfahrtsberechtigte Stirper Straße mit seiner 61-jährigen Beifahrerin aus Krefeld, in Richtung Stirpe befuhr. In Folge der Kollision im Kreuzungsbereich wurden die beiden Fahrer und die Beifahrerin verletzt. Die 61-Jährige und der 32-Jährige wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell