Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Drogen und Bargeld sichergestellt

Erwitte (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall am Montagabend auf einen Supermarkt in Erwitte wollte die Polizei im Bereich der Soester Straße einen 27-jährigen Warsteiner und einem 30-jährigen Mann aus Dortmund mit ihrem Wagen kontrollieren. Nach einem Fluchtversuch konnten die beiden Männer mit ihrem Auto durch die Beamten festgesetzt werden. Unter dem Wagen befanden sich circa 60 Gramm Kokain und im näheren Umfeld, beziehungsweise in der Bekleidung eines Tatverdächtigen, konnte Bargeld aufgefunden werden. Die Betäubungsmittel und das Bargeld wurden beschlagnahmt. Für den 27 und 30-Jährige klickten nach der vorläufigen Festnahme die Handschellen. Der Fahrer des Wagens verfügte zudem über keinen Führerschein. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv. Aufgrund dessen wurde auch noch eine Blutprobe angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen die Wache wieder verlassen. (reh)

