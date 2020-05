Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Aggressiver Bettler

Warstein (ots)

Am Dienstag, gegen 13 Uhr, fiel in Warstein auf einem Supermarktparkplatz in der St. Poler Straße ein aggressiver Bettler auf. Eine Frau wurde auf dem Parkplatz von einem Mann angesprochen, der mitgeführte Zeitungen verkaufen wollte. Nachdem die Frau ihm etwas Geld gegeben hatte forderte er weiteres Geld, um sich etwas zu essen kaufen zu können. Nachdem sie auch dieser Bitte noch nachkommen wollte, nachdem der Unbekannte zuvor schon ihren Einkaufswagen festgehalten hatte aggressiv bettelte, holte sie ihre Geldbörse heraus. Der Mann legte ihr die mitgeführten Zeitungen auf die Hand und versuchte ihr nun die Geldbörse zu entreißen. Da die Frau sich lautstark bemerkbar machte und das Portemonnaie zurückziehen konnte, ging der Unbekannte in Richtung Hauptfriedhof davon. Der Mann war circa 165 cm groß, von korpulenter Statur mit einem runden Gesicht. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Kappe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

