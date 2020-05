Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Müllingsen - Eine Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden

Soest (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, kurz vor 18 Uhr, bilanzierte die Polizei eine leicht verletzte 29-jährige Autofahrerin aus Soest und schätzungsweise 20.000 Euro Sachschaden. Nach ersten Zeugenangaben befuhr eine 29-Jährige die Straße "Lange Wende" in Richtung Opmünder Weg. Im Bereich des Overweges kam ihr ein 77-jähriger Soester Autofahrer mit seinem Wagen entgegen und bog nach links in den Overweg ab. Durch die folgende Kollision geriet die Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laterne. (reh)

