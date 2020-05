Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Zigarettenautomaten entwendet

Lippetal (ots)

Mittwochmorgen, gegen 03.30 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat von einer Hauswand an der Hauptstraße in Lippborg entwendet. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000, mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell