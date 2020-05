Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Haus nach Brand einsturzgefährdet

Lippstadt (ots)

Nach einem Hausbrand am Dienstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, in der "Von-Linde-Straße" ist das Gebäude nach ersten Erkenntnissen einsturzgefährdet. Ein Bewohner wurde mit dem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung ein und beschlagnahmte den Brandort. Umliegende Straßen musste für die Dauer der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt werden. Der Schaden am Gebäude beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Tausend Euro. (reh)

