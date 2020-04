Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: >Karben: Toter in der Nidda gefunden

Am gestrigen Mittwoch (08. April) wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 16.45 Uhr an das westliche Nidda-Ufer nach Groß-Karben gerufen. In Höhe der Dortelweiler Straße war kurz zuvor durch Passanten eine leblos im Wasser liegende Person festgestellt worden, welchen die Einsatzkräfte dann bargen.

Die Feststellung der Identität dauert aufgrund des Zustandes der Leiche noch an. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern noch an.

Derzeit sind keine weiteren Auskünfte möglich.

