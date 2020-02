Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl eines auffälligen Faltrads

Ludwigshafen (ots)

Über einen Online-Shop bot ein Ludwigshafener ein hochwertiges Faltrad an. Am 23.02.2020, gegen 17:00 Uhr, erschien ein interessierter Käufer bei dem Anbieter in der Karl-Dillinger-Straße und lieh sich nach erster Begutachtung das blaue Faltrad aus, um eine Probefahrt zu machen. Anstatt das Rad wieder abzugeben, kehrte er jedoch nicht zurück. Der Schaden des Faltrads der Marke Brompton, Modell M6RD, beläuft sich auf etwa 1.700 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschreiben: Etwa 60 Jahre alt, kurze Haare, kein Bart.

Kann jemand Hinweise zum Täter geben? Wer hat ein blaues Faltrad der Marke Brompton, Modell M6RD, gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

